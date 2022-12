Tom Villa : les nommés sont... Le spectacle en direct

Divertissements・Tom Villa, "Les nommés sont..." : le mercredi 11 janvier à 21h15 sur TMC

Le 11 janvier, les fêtes seront passées, et pourtant il reste un dernier cadeau sous le sapin… Juste avant que le sac à sapin vienne emballer votre conifère, Tom Villa jouera son dernier spectacle « Les nommés sont » en direct de Bobino et surtout en direct sur TMC (la chaine numéro 10 de la TNT). 1h30 de rires : sucré salé, aigre doux, qui pourra titiller, surprendre, sans jamais choquer gratuitement. Un One-man Show qui prend la forme originale d’une cérémonie de remise de Prix, mais en plus court et en plus drôle. Il y aura des prix, des nommés, un gagnant qui ouvre sur un sketch avec un thème bien précis. Comme dans toutes les cérémonies, il y aura aussi le moment de rendre hommage à nos chers disparus, mais si vous sortez les mouchoirs, ce sera pour sécher vos larmes de rires.