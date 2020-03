Découvrez les 1ères minutes du doc événement "Tony Parker Confidentiel"

Il est le plus célèbre des basketteurs français et le plus titré. Le seul, aussi, à avoir eu les honneurs de voir son numéro retiré : parce qu'il n'y a qu'un seul Tony Parker, il n'y aura plus jamais d'autre N°9 chez les Spurs de San Antonio. Alessandra Sublet a suivi Tony Parker chez lui, aux Etats-Unis, pour un reportage exceptionnel. Découvrez les premières minutes de ce documentaire événement.