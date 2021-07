Tony Parker confidentiel

Tony Parker se confie à Alessandra Sublet et nous ouvre les portes de son intimité. Il nous reçoit, chez lui, dans sa maison à San Antonio au Texas et en France.Afin de mieux connaître cette légende vivante du basket, Alessandra Sublet a rencontré sa famille qui témoigne très rarement. Et également ses amis avec, entre autres Teddy Riner, Thierry Henri, M.Pokora, Michaël Jordan ou encore le dernier témoignage de Kobe Bryant.