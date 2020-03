Tony Parker Confidentiel : "Il y a TP, et les autres"

Pour la légende du foot Thierry Henry c'est simple : au basket, il y a Michael Jordan et les autres. Et dans le basket français, il y a Tony Parker et les autres. Le meneur iconique des Spurs et de l'équipe de France a véritablement marqué l'histoire de son sport, avec un palmarès tout simplement gigantesque.