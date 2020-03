Tony Parker Confidentiel : ses débuts à l'INSEP

L'INSEP, Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, est le couvent ultra sélectif où grandissent et sont éduqués les futurs champions français. Le jeune Tony Parker y a bien sûr fait ses classes, et l'homme raconte à Alessandra Sublet ses années passées au sein de ce complexe extraordinaire.