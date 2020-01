Tsunami 2004 : ils ont filmé la catastrophe du siècle

Quinze ans après, des Français rescapés du plus terrible tsunami de l'histoire racontent comment ils ont survécu à la catastrophe qui a balayé les côtes de l'océan Indien. Il a tué près de 250 000 personnes dont 95 Français, détruit les côtes de 13 pays et laissé des centaines de milliers de personnes sans-abri. Quinze années ont passé et pourtant, personne n'a oublié... Le 26 décembre 2004, 9h30. Des dizaines de Français se prélassent au bord de la piscine de leur hôtel, certains prennent leur petit déjeuner, d'autres terminent de se préparer avant de partir en excursion. Ils sont loin d'imaginer que dans quelques minutes, il ne restera rien de ce lieu paradisiaque. Au plus profond de l'océan, un cataclysme se prépare. Il ôtera la vie de 135 clients de l'hôtel de Khao Lak, dont 42 Français. A 1000 kilomètres de là, en Indonésie, un tremblement de terre d'une intensité sans précédent vient de déclencher un tsunami dévastateur. Le séisme est si fort, 9,3 sur l'échelle de Richter, que la terre se soulève, laissant s'échapper une vague d'une violence inouïe, dépassant 30 mètres de hauteur à certains endroits. C'est le début de 6 heures de chaos. De la Thaïlande à l'Indonésie, en quelques secondes, il a tout dévasté.Heure par heure, minute par minute, de l'Indonésie à la Malaisie en passant par la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde, ce documentaire retrace le parcours de ce tsunami hors norme. Pour comprendre ce phénomène extraordinaire, des images de synthèse décrypteront l'avancée du monstre. Ceux qui ont vécu la vague au plus près vont nous livrer leur récit.Des touristes français qui étaient venus là en famille, en amoureux ou entre amis, nous raconteront ce qu'ils ont vécu, et à quel prix ils sont parvenus à s'en sortir.Comme Philippe, qui a vu sa maison détruite par la vague… Anne, emportée par les flots avec ses deux enfants, Jean-Louis, venu fêter Noël en famille ou encore ces trois copains surfers…Grâce à ces témoignages et aux images tournées, revivez avec eux l'enfer du Tsunami.