Bonne nouvelle : on vit de plus en plus longtemps ! Il y a 15 millions de personnes âgées en France. Et en 2030, elles seront 20 millions ! Emmanuel Le Ber est le réalisateur du documentaire sur les Bleus champions du Monde 2018. Pendant plus de 10 ans, il a aussi réalisé pour Le Petit Journal et Quotidien et pour le premier numéro du Doc Quotidien, il a sillonné pendant un an les 4 coins de l’Hexagone pour faire le portrait des vieux qui n’ont pas rendu les armes. Des vieux qui acceptent de vieillir mais refusent d’être assignés à un statut social. Ce film est une ode à la vie, à l’énergie, à la fête. Les vieux et la danse, les vieux et le sexe, les vieux et les nouvelles technologies, les vieux qui se confient aussi et se dévoilent.