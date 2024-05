Environnement • Nature

Dans un monde en perte de repères, des hommes et des femmes ont choisi de quitter les autoroutes surchargées de notre société « moderne », pour inventer une vie qui rende à l’humain sa juste place dans la nature. Eloignés de la normalité, ils vivent loin de nos villes et ont chacun développé des modes de vies originaux qui leur procurent liberté et autonomie. C’est également en totale autonomie de tournage, que notre passeuse ira à leur rencontre, afin de comprendre ces étonnants choix de vie, qui les poussent vers d’autres chemins.