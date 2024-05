Un autre chemin - La résilience québécoise

Entre modernité et pratiques anciennes, seuls, en famille ou regroupés en collectifs, ils ont fait de leurs vies de véritables laboratoires de créativité, toujours plus en accord avec leurs convictions. Respectueux à la fois de l’homme et de son environnement, leur quête de vie s’appelle Autonomie. En créant leur éco-hameau au cœur des terres québécoises, c'est un pari ambitieux que ses fondateurs ont relevé : celui de prouver qu'une forme d'autonomie est possible sous des latitudes nordiques.