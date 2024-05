Un autre chemin - L'apprentissage de l'autonomie

La liberté est un apprentissage qui peut être vécu et assumé par tous, à tous les âges de la vie ! C’est la profonde conviction de Ramin, un homme au parcours étonnant, qui milite pour la responsabilisation et l’auto-gestion de tout être humain. Dans le cadre de l’école comme de l’éco-village qu’il a fondés, lieux d'expérimentation d'une éducation alternative, nous suivrons le quotidien des enfants et adultes qui vivent et partagent avec lui cette même quête d’autonomie.