Un autre chemin - L'autonomie au coeur des montagnes

Amoureux des grands espaces et déçu par un système qu’il estime destructeur, Thibault a choisi de réaliser sa vie loin de la ville, en s’installant au coeur d’une montagne sauvage. Conscient des cadeaux que lui offre chaque jour la nature, il satisfait tous ses besoins quotidiens grâce à une reconnexion aux éléments qui lui procurent son autonomie : la terre, l’eau, le vent et le soleil. Son témoignage, à la fois simple et authentique, est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes qui viennent régulièrement lui rendre visite.