20 portraits. 20 femmes qui, partout dans le monde, agissent pour qu’un jour règne l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles sont épidémiologistes, artistes, philosophes ou députées, et elles nous racontent le jour qui a marqué leur engagement. À travers ces militantes se dessine la multiplicité des combats menés hier, et ceux qu’il reste à mener.