Une femme d'honneur - L'ange noir  

Lors d'une intervention pendant un cambriolage, une fusillade éclate entre gendarmes et voyous. Le bilan est lourd : un gendarme et un jeune cambrioleur ont été tués au cours de l'assaut. Pour la première fois de sa vie, le lieutenant Isabelle Florent a fait ce qu'elle redoutait le plus au monde : donner la mort à un homme. On imagine le traumatisme que ce drame provoque chez elle comme chez ses collègues, d'autant plus que la thèse de la légitime défense est rapidement remise en cause par les expertises balistiques. Par ailleurs, un inconnu commence à harceler Isabelle...