Une soirée avec Astérix et Obélix

Reportages • Culture

Ambre Chalumeau propose un document exceptionnel sur la folle histoire de la bédé française mythique la plus vendue dans le monde. Au menu : les images inédites de la préparation du film de Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel et Jonathan Cohen et les secrets de fabrication (scénario, musique, décors, costumes) dévoilés pour la première fois. Et aussi la folle histoire d’Astérix et Obélix depuis ses origines à partir d’archives d’époque et d’extraits de films cultes, et les témoignages des grands experts et des filles de Goscinny et d’Uderzo.