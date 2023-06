Le système Tom Cruise - Partie 1

Un documentaire en prime time dans la lignée de Quotidien sur la dernière grande star d’Hollywood écrit par Ambre Chalumeau. « Tu as sauvé les fesses d’Hollywood ». C’est ainsi que Steven Spielberg a remercié Tom Cruise au traditionnel dîner des Oscars en février dernier. A 60 ans, la méga star un temps critiquée et moquée pour ses sorties médiatiques hallucinantes et son prosélytisme pour la scientologie a fait revenir les spectateurs dans les salles. Le visage de « Mission impossible" et de "Top Gun" est devenu aujourd’hui l’incarnation ultime de la puissance d’Hollywood. A l’occasion de la sortie en juillet de « Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 », la chroniqueuse de Quotidien, Ambre Chalumeau, décrypte le sourire ultra bright de la dernière star d’Hollywood, son corps figé dans le temps, ses cascades les plus folles, ses pétages de plomb mémorables et bien sûr sa filmographie de dingue, l’une des plus belles du cinéma mondial. De Los Angeles à Paris en passant par son lycée du New Jersey, le film dresse le portrait inédit d’un professionnel obsessionnel, d’un acteur hors norme.