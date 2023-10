Nakache et Toledano, le cinéma hors normes - Partie 2

A l’occasion de la sortie du film événement d’ÉricToledano et Olivier Nakache « Une année difficile », Ambre Chalumeau présente un doc inédit en prime time sur le cinéma populaire des « deux frères qui n’ont pas le même nom », comme les surnommait Jean-Pierre Bacri. Le 2 novembre 2011, les Français découvrent « Intouchables »qui deviendra un des plus grands succès de l’histoire du cinéma et un phénomène de société. Le public s’attache à cette incroyable histoire vraie inspirée de l’amitié improbable entre un homme d’affaires tétraplégique et un gamin de banlieue. Depuis, comédie après comédie, les réalisateurs autodidactes Eric Toledano et Olivier Nakache tracent le chemin d’un cinéma populaire et exigeant qui traite de sujets sociétaux graves, difficiles et tabous : handicap, sans-papiers, religions, quartiers difficiles, chômeurs, autisme… A travers la filmographie des deux réalisateurs, le doc Nakache et Toledano : le cinéma hors normes raconte « les histoires vraies » qui les ont inspirées mais aussi l'impact de leurs films dans la vie et le quotidien des Français. Un aller et retour incessant entre la vraie vie et la fiction, entre le social et le culturel, le drame et la comédie. Surtout, la comédie. Pour décrypter la méthode des deux « frangins », Ambre Chalumeau est partie à la rencontre des deux réalisateurs, de leurs plus proches collaborateurs, de leurs comédiens stars, d’éducateurs, d’écrivains, de personnes en situation de handicap… Bref une plongée au cœur de leur cinéma, dans leur monde qui est finalement aussi le nôtre. Avec Éric Toledano, Olivier Nakache, Omar Sy, Eye Haïdara, Hélène Vincent, Reda Kateb, Stéphane Benhamou et Daoud Tatou, Benjamin Lesieur, Claire Duverger, Jonathan Cohen…