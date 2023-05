Valérian et la Cité des mille planètes

Cinéma - Action | 2017

Une force obscure menace Alpha, une large métropole abritant des espèces provenant de milliers de planètes. Des agents spéciaux, Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne), doivent lutter pour identifier la menace qui rôde et protéger non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers. Avec Rihanna dans le rôle de Bubble