Valérie Lemercier : Singulière

Connaissez-vous vraiment Valérie Lemercier ? Chacun semble avoir sa propre idée ! Tour à tour populaire ou snob, extravagante et exigeante… L’humoriste, comédienne et réalisatrice est avant tout unique. Dans ce documentaire-portrait : « Singulière Valérie », vous allez découvrir Valérie Lemercier comme jamais auparavant. Drôle et émouvante, elle raconte son œuvre et sa vie. Accomplissements, succès, obstacles, doutes et joies, Valérie Lemercier se livre comme jamais. C’est le parcours hors du commun d’une femme qui a dicté elle-même son destin. Alors que sort en salles son dernier film « Aline », inspiré de l’histoire de Céline Dion et de son amour avec René Angélil, Valérie Lemercier regarde lucide sa propre création sur scène, à la télévision ou au cinéma. En plus de revenir sur ses plus grands succès comme « Les Visiteurs » ou sa participation culte auprès de Les Nuls, pour la toute première fois, elle nous dévoile ses photos et films de famille, ses secrets de tournages… Et surtout, elle nous fait le don d’exceptionnelles captations de ses spectacles sur scène. Rarissimes oui, formidables assurément, jamais avant aujourd’hui Valérie Lemercier ne les avait montrées à la télévision, ni même revues. Avec la participation chaleureuse de ses proches amis et collaborateurs, Catherine Deneuve, Patrick Timsit, Kad Merad, Claire Denis, Sandrine Kiberlain, André Dussollier, Jerémie Elkaïm, Jean Paul Gaultier, Vincent Darré, Danièle Thompson, entre autres invités prestigieux, « Singulière Valérie » révèle une actrice secrète, complexe et prodigieusement vivante.