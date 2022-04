Vianney : n'attendons pas, le concert événement

Divertissements ・ Dimanche 17 avril sur TMC

Actuellement en tournée depuis le mois d’octobre, TMC a le plaisir de proposer Dimanche 17 Avril depuis la salle de l’ACCORARENA à Paris, le concert événement de Vianney, incontestable phénomène de la chanson française récompensé à deux reprises aux Victoires de la Musique. Après deux albums certifiés respectivement disque de platine et disque de diamant, puis un album live certifié disque d’or, cela faisait deux ans qu'on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres comme Patrick Bruel, Black M ou encore Kendji Girac... Avec « N’attendons pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent, le plus jeune coach de l'histoire de "THE VOICE", signe son retour !