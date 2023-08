Vianney : N’attendons pas, le concert évènement

Rendez-vous pour le concert événement de Vianney, incontestable phénomène de la chanson française récompensé à deux reprises aux Victoires de la Musique.Après deux albums certifiés respectivement disque de platine et disque de diamant, puis un album live certifié disque d’or, cela faisait deux ans qu'on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres comme Patrick Bruel, Black M ou encore Kendji Girac.Avec «N’attendons pas», véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent, le plus jeune coach de l'histoire de "THE VOICE", signe son retour ! Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, Vianney, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération, voulait la chaleur des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France au printemps 2021... Et c’est à guichets fermés qu’il devait entamer cette tournée d’une quinzaine de dates, dont 6 Olympia, avant de la prolonger dans les Zénith à l’automne. La suite, on la connaît : une pandémie mondiale, plus d'un an de fermeture des salles de concert et une tournée des petites salles reportée…Mais dès l’automne 2021, c'est donc avec impatience que Vianney, accompagné pour la première fois de musiciens, a renoué avec son public et l'énergie de la scène, la fougue des grandes salles qui ne s'achèvera qu'à la fin de l’année 2022. Pour ce concert événement, l’artiste promet un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux avec des invités surprises venus l’accompagner pour l’occasion !