Soirée pyjama avec Vincent Dedienne

Yann Barthès et Vincent Dedienne fêtent la nouvelle année avec un grand show d’humour.La nouvelle émission présentée par Yann Barthès s’appelle « Soirée Pyjama » et son premier numéro est entièrement consacré à Vincent Dedienne…Dans un grand décor style « Gatsby le magnifique », une soirée pyjama avec smoking exigé dans la tradition des émissions de variétés qui ont bercé notre enfance…Yann Barthès met au défi Vincent Dedienne. Défi de présenter un jeu télévisé, de laisser les caméras filmer sa vie privée, de passer sur un divan, de chanter une chanson, de présenter sa mère, ses amis, de participer à un débat politique, de faire un monologue tordant, une revue de presse inédite… et de montrer ses fesses !Des sketchs inédits et des surprises en plateau, une soirée de rires et d’émotions.Avec Camille Cottin, Nathalie Baye, Nicole Garcia, Julie Gayet, Jean-Pierre Bacri, Jérôme Commandeur, Catherine Ringer, Big Flo & Oli, Emma la gagnante de Voice Kids, Tim Dup, Jean-Pierre Foucault, Christophe Jakubyszyn, Nathalie Saint-Cricq, Amanda Lear, Laurence Boccolini, Thierry Beccaro et tous les amis de Vincent Dedienne.