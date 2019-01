L'un est le leader du parti majoritaire "Allez Zouh !" et l'autre celui du parti HBFR (Hétéro, blanc, Français, mais pas raciste - c'est important). Ils s'affrontent face à Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn dans ce qui sera, sans doute, le débat le plus chaud de tous les entre-deux tours présidentiels.