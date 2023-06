Séries & Fictions

Bienvenue dans la ville de Pointe-Claire, où se trouve une base militaire abandonnée, une force de police maladroite et maintenant, une invasion extraterrestre ! Après une explosion nocturne, la veille de son premier jour de travail, Richard Garcia (Simon Astier), propriétaire d'un magasin de jeux vidéo et policier débutant, se retrouve mêlé à une guerre entre des factions extraterrestres rivales... tout en jonglant avec ses meilleurs amis Bob et Mitch, son ancien amour Jacqueline et sa femme Nancy, une prospère agent immobilier. Alors que des forces mystérieuses se rapprochent de la police de Pointe-Claire, il revient à Richard de convaincre la ville - et le monde - que les extraterrestres existent bel et bien... et qu'ils ne viennent pas tous en paix!