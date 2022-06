Divertissements ・ Vitaa et Slimane, VersuS Tour, samedi 25 juin à 21h05

TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement « Vitaa et Slimane : VersuS Tour, le concert événement » en direct du Stade Pierre Mauroy à Lille. VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo désormais certifié disque de diamant ! La réédition de ce premier opus, nommée Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie le 2 octobre dernier. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique. Vitaa et Slimane sillonnent actuellement la France. Après ce concert exceptionnel à Lille, ils seront à Paris La Défense Arena le samedi 17 décembre 2022 afin de clore en beauté ce merveilleux chapitre!