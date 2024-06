Magazines • Société

La sexperte de Quotidien revient sur le sexe masculin, le pénis. La plupart du temps, quand on accepte d’en parler, c’est pour vanter sa taille, sa force ou sa rigidité. Longtemps synonyme de puissance et de pouvoir, le pénis est le symbole ultime de la virilité. Mais dans le secret des chambres à coucher, le pénis, c’est aussi l’organe qui interroge le plus les hommes. Trop petit, trop gros, trop courbé, trop mou, trop imprévisible : le sexe masculin est au cœur des complexes et des peurs masculines. L’équipe de Maia Mazaurette a interrogé des hommes, de tous horizons et de tous âges, sur l’obsession phallique, mais aussi des médecins qui les allongent, des femmes qui en parlent avec plaisir, des créateurs de mode qui les subliment, des professionnels de l’érection et même… une brigade de gendarmes spécialisée dans la dick-pic. À l’aide de témoignages et d’archives pop de séries d’aujourd’hui et de films cultes, le documentaire invite à changer notre regard sur le pénis.