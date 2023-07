Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E02 - Mont St Michel

De l'Afrique du Sud au Canada, en passant par l'Italie ou Hong Kong, parcourons la planète avec les chefs Benjamin Darnaud et Jérôme Bigot, à la rencontre des hommes et femmes qui, par leur savoir-faire agricole et gastronomique, recréent une véritable économie locale dans leur pays et nous permettent de retrouver le vrai goût des choses. Dans cet épisode, Benjamin Darnaud nous emmène dans la baie du Mont Saint Michel entre Bretagne et Basse-Normandie. Tirant partie de cette terre atypique, les hommes de cette région ont su utiliser les éléments pour profiter de toutes les possibilités que leur offraient la baie et les terres. A l'image de Stéphan Alleaume, ostréiculteur à Cancale qui allie tradition et modernité en cultivant les huîtres dans le domaine familial, et Yannick Frain, éleveur d'agneaux de prés-salés pour qui l'éveil des papilles du consommateur est un combat quotidien