50 Nuances plus sombres : plongez dans les coulisses de la suite de Fifty Shades of Grey

Par ZY | Ecrit pour Xtra |

Vous avez aimez Fifty Shades of Grey ? Vous avez frémi pour 50 Nuances plus sombres ? Alors vous allez adorer le petit cadeau que vous a réservé MYTF1 : 22 minutes de bonus dans les coulisses de cette suite mythique et complètement torride !

Sorti le 8 février dernier sur les écrans de cinéma français, 50 Nuances plus sombres fait directement suite à Fifty Shades of Grey, l’adaptation du célèbre bestseller de E. L. James, qui a fait couler tant d’encre. Alors que le film est désormais disponible en VOD, MYTF1 a décidé de réserver un joli cadeau aux fans de cette saga érotico-romantique.

Dans une vidéo de 22 minutes à découvrir sur MYTF1 XTRA, le site vous propose de vivre le film de l’intérieur. C’est, en effet, une véritable plongée dans l’envers du décor que MYTF1 vous donne à voir. Acteurs, réalisateur, producteurs interviennent ainsi tour à tour pour faire de nombreuses révélations sur le tournage du film.

James Foley, le réalisateur qui a pris le relais de Sam Taylor-Johnson à la manœuvre sur le premier volet, explique ainsi comment il a abordé le film et les personnages. Dakota Johnson qui incarne Anastasia Steele y avoue notamment avoir été très intimidée à l’idée de tourner avec Kim Basinger. Les comédiens et les producteurs évoquent également l’une des scènes les plus grandioses du film, celle du bal masqué. Lors de cette séquence, des acrobates, des cracheurs de feu, des costumiers et de nombreux autres corps de métiers ont ainsi été sollicités pour recréer une atmosphère de bal vénitien.

Dans cette vidéo bonus, Dakota Johnson et Jamie Dornan, qui incarne le magnétique Christian Grey, reviennent également sur les scènes de sexe les plus torrides du film. Les deux comédiens dévoilent ainsi comment ils ont réussi à retranscrire cette sensualité et cette alchimie qui existent entre les deux personnages.

Donc après avoir vu le film, s’ils vous restent encore des zones d’ombre, cette vidéo répondra à toutes vos questions !