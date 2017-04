Découvrez Amaury et Quentin, un duo humoristique à mourir de rire !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

Auteurs, comédiens mais avant tout amis, Amaury Magne et Quentin Thiriau sont passionnés de comédie depuis leur rencontre au Cours Florent, à Paris. Après avoir joué dans des pièces de théâtre, à la télévision et même au cinéma séparément, ils se lancent dans le projet de deux web-séries : Les Potos et Le Vidéo-Club d'Amaury et Quentin disponibles sur XTRA depuis le mois d'avril. Au programme : des sketchs plus vrais que nature, qui dépeignent des situations du quotidien. Les différents épisodes racontent la vie de ces deux "potos", qui doivent faire face aux mésaventures de la vie de tous les jours. Dans leur laverie, dans une cuisine, sur un terrain de basket... les deux amis n'en perdent pas une pour raconter leurs préoccupations du moment : relations compliquées entre amis, en passant par le sexe, mais aussi le cap de la trentaine et même les salsifis, tout y passe !

Le 15 avril prochain, MYTF1 XTRA diffuse en exclusivité Le Vidéo-Club d'Amaury et Quentin. Une série de courts-métrages compris entre 5 et 6 minutes, filmés comme au cinéma et interprétés par les deux joyeux lurons ! On y retrouve des guests du collectif Golden Moustache dont Justine Le Pottier et Nicolas Berno, mais aussi des youtubeuses comme Audrey Pirault et Emy Ltr. Et d'autres surprises sont à venir à chaque nouvel épisode. Croyez-nous, vous allez les adorer !

Amaury et Quentin, à consommer sans modération sur XTRA !