Boys Over Flowers, le nouveau drama coréen arrive sur XTRA !

MYTF1 XTRA continue son tour du monde de l'Asie et propose aux internautes de découvrir une toute nouvelle série made in Corée du sud. Intitulée Boys Over Flowers, le K Drama est centré sur le personnage de Jan Di. Une fille ordinaire de classe moyenne, dont la famille possède une blanchisserie située à proximité du prestigieux lycée Shinhwa, réservée à l'élite. Cette luxueuse école abrite un groupe de 4 garçons, surnommés les F4 (Flower Four). Riches, puissants, persuasifs, ils font régner la terreur à Shinhwa. Quiconque oserait s'approcher d'eux verrait sa réputation anéantie.

Jan Di, héroïne de la série...

Alors que Jan Di se rend à Shinhwa pour livrer les vêtements de l'un des élèves, elle le sauve de justesse du suicide, qui avait été pris pour cible par le F4. Cet acte héroïque va faire la une des journaux du pays et elle devient la Wonder Woman de son école. Pour faire taire la presse et le peuple, qui critiquent constamment les privilèges accordés aux élèves de cette école, la directrice de l'établissement propose à Jan Di d'étudier gratuitement dans cette prestigieuse école.

Malgré son refus catégorique, elle est forcée d'accepter par ses parents. Très vite le comportement du F4 va l'exaspérer. Si bien que tout de suite après son arrivée, elle va tenir tête au leader du F4, Jun Pyo. C'est le début d'une guéguerre entre elle et les autres garçons de ce groupe d'étudiants très particulier...

