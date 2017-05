Au casino, Jan-di se souvient bien tristement de la manière dont Jun-Pyo l’a ignorée. Toute la scène se déroule sur des gondoles. On peut y entendre les chants des gondoliers, et une ambiance vénitienne qui pourrait nous laisser croire que l’on va plonger dans un nouveau moment de romantisme absolu. Pourtant, nous repassons vite à une image beaucoup plus concrète, à la vie d’entreprise et aux tracas de Jun-pyo.