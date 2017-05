Episode 15 : Quand la malchance frappe  

Cet épisode débute par une visite touristique que font Jan-di et Ji-hoo. Alors qu’ils s’arrêtent pour prendre quelques collations, Ji-hoo n’arrive plus à mettre la main sur son portefeuille. Jan-di propose alors de payer mais laisse à son tour son portefeuille, et malheureusement dans un endroit où elle ne pourra sûrement pas le retrouver. C’est le début d’une série de mauvaises nouvelles, espérons que cela n’entache pas trop la journée.