Cet épisode clé nous montre tout d’abord que Jun-pyo demande à Jan-di de ne pas se marier. Elle ne répond pas et est appelée par un huissier. Celui-ci arrive en disant que Jae-kyung demande Jan-di, alors elle part sans dire un mot. Cependant, de son expression – on la voit à l’image contrariée, frustrée - on peut voir qu'elle n’annule pas le mariage et que l’huissier l’enregistre. A la grande déception de Jun-pyo bien sûr…