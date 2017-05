Episode 23 : Enfin ensemble  

Jun-pyo et Jan-di se voient au zoo, c’est leur première « date » depuis longtemps qui leur permettent de passer du temps ensemble et de bien discuter. Jun-pyo est sincère avec Jan-di et lui assure « Je vais m’occuper de toi ». En lui affirmant cet engagement, il se prépare aussi à son prochain assaut. Jan-di rétorque qu’elle ne veut pas être protégée, elle veut avancer sur un pied d’égalité avec lui et simplement avoir confiance en ce qu’ils sont…naturellement.