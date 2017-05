Le vélo de Jan Di est incendié pendant qu’elle se fait brutaliser par ses camarades de classe. Elle les supplie d’arrêter jusqu’à l'arrivée de Jun-Pyo qui parvient à repousser violemment les assaillants. Les F4 décident de faire un voyage en Nouvelle Calédonie et convient Jan-DI et Jun-Pyo sans même leur accord. Jun-Di rêve qu’une voyante lui dit que son mari et son âme sœur sont deux différentes personnes…