5 raisons de suivre la grande finale de la XTRA CUP Rocket League

Par MYTF1 XTRA | Ecrit pour Xtra |

MYTF1 XTRA poursuit sa stratégie eSport en proposant une nouvelle compétition en direct. Après Hearthstone, League of Legends et Overwatch, c’est au tour de Rocket League d’être mis à l’honneur avec la grande finale qui aura lieu samedi 20 mai à partir de 15h. On vous donne 5 raisons pour lesquelles ce rendez-vous sur MYTF1 XTRA est incontournable.

Prenez un terrain de football dans un univers un peu futuriste et clôturé , rajoutez trois voitures tout aussi fantaisistes par équipe et un ballon aux reflets métalliques. Kamoulox nous direz-vous ? Et bien non, c'est le point de départ pour une partie de Rocket League. Alors accrochez vos ceintures et visez juste !!

Car c’est le jeu du moment

C’est une réussite qui a un peu surpris, il faut le reconnaître. L’éditeur de jeux vidéo Psyonix ne faisait pas partie des plus grands acteurs de ce secteur mais la sortie de Rocket League en juillet 2015 s’est révélée être un très gros coup. Le jeu, d’abord disponible sur PC puis sur toutes les consoles, a trouvé un public très rapidement et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En moins de 2 ans, la barre des 30 millions de joueurs a été dépassée. C’est le jeu du moment et il dispose déjà d’une ligue spécifique à l’international.



Car les Français sont en nombre

Au terme des quatre phases de qualifications, on connait les demi-finalistes qui s’affronteront en direct, samedi prochain, dans les locaux de Glory for Gamers. Parmi eux, on retrouvera les Joueurs Français, un collectif de trois tricolores qui a déjà fait ses preuves sur ce jeu en ligne : Chausette45, Ferra et Mout participent en effet à l'équivalent Rocket League de la League des Champions. Sont-ils favoris pour la victoire finale ? Rien n’est moins sûr mais la perspective d’un succès français est une raison suffisante pour les observer de plus près.

Car on peut jouer des coudes (des portières)

Vous vous sentez freinés dans vos ardeurs sur les jeux de foot traditionnels en raison de votre niveau d’agressivité un peu trop élevé ? Rocket League est fait pour vous, les fans de Gennaro Gattuso et de Roy Keane. Si l’objectif, marquer le plus de buts, reste le même, les moyens pour y parvenir dans ce jeu sont moins académiques. Chocs frontaux, coups de portières, explosion et cascades sont de mise pour être un joueur performant sur Rocket League. L’occasion idéale pour se défouler sans se faire mal.



Pour préparer la dernière journée de Ligue 1

Si l’on connaît déjà le nom du futur champion de Ligue 1 - l’AS Monaco -, le suspense reste entier pour beaucoup d'équipes. Qui de Marseille ou Bordeaux sera cinquième ? Qui descendra en Ligue 2 ? Avant de stresser et de ronger vos ongles ce soir en entendant fébrilement le petit jingle indicateur d’un nouveau but lors du multiplex, détendez-vous en regardant cette finale de Rocket League et imaginez vos protégés aussi conquérants et solides que les joueurs aux manettes !

Car Rocket Baguette est aux commentaires

Pour vous faire vivre au plus près cette grande finale sur MYTF1 XTRA, il nous fallait une référence en matière de commentateurs. La team Rocket Baguette, composée de Boyan et Spleen, sera sur place pour analyser les plus belles actions et apporter toute leur expertise sur le jeu. Vous l’aurez compris, rien ne sera laissé au hasard ce samedi pour cet événement exceptionnel.



Rendez-vous donc à partir de 15h sur MYTF1 XTRA pour suivre le dénouement de la XTRA CUP Rocket League.