A la rencontre des Oserv eSport – XTRA CUP ROCKET LEAGUE

C’est l’équipe la plus jeune du tournoi avec tout juste quelques mois de présence sur la scène Rocket League. Durant les qualifications, les Oserv eSportont pourtant démontré qu’il faudrait désormais compter sur eux ! Bien que battus par les #PLSNo, le forfait de l’équipe européenne leur permet de rejoindre la finale. Entretien avec des joueurs motivés et prometteurs !





Bonjour à tous,





Parlez-nous un peu de votre palmarès.

Hypnotik : J’ai remporté la 1ère édition de la Ga'lloween en 2015. Plus récemment, j’ai été Top 2 à la Gamers Assembly 2017.

HoOuPs : Pour ma première LAN à la Gamers Assembly 2017, j'ai fini Top 2.

Kami : Je viens juste d’arriver sur la scène Rocket League et n'ai pas encore de palmarès pour le moment.









Comment avez-vous découvert Rocket League ?

Hypnotik : Je suis venu sur Rocket League dès sa sortie sur PC, début juillet 2015. J'ai directement accroché, ce qui m'a permis de faire de bons résultats dès le début avec mon ancienne team.

HoOuPs : Un ami l'avait téléchargé sur PS4. J'y ai jeté un œil et totalement accroché, grâce au concept que je trouve vraiment sympa.

Kami : C’est en regardant des streams sur Twitch que j'ai découvert le jeu.









Le football, ça vous parle ? Quel joueur vous représenterait le plus ? Pourquoi ?

Hypnotik : J'ai fait 5 ans de foot mais je ne m'y intéresse plus, sauf pour des tournois importants comme la Coupe du Monde. Ne suivant pas trop le foot, je n'ai pas en tête de joueur en tête qui me représenterait.

HoOuPs : Oui, j'en ai fait 9 ans avec Kami d'ailleurs. Si j'étais un joueur, je serais Bale pour sa vitesse et ses frappes.

Kami : Le foot, oui, ça me parle. J'en fais avec HoouPs depuis déjà 9 ans dans un petit club et je suis un grand supporter du FC Nantes. Par contre, aucune idée pour le joueur qui me correspondrait !









Durant les qualifications, quelles actions vous ont le plus marqué ?

Hypnotik : Globalement les actions qui m'ont le plus marquées ont été regroupées dans les Highlights du tournoi !

HoOuPs & Kami : Malheureusement pas de réel souvenir d'une action qui nous a spécialement impressionnée ou marquée lors des qualifications.









Merci à vous et bon courage pour samedi !





Les membres de la team Oserv :

Maxence "Hypnotik" Francomme : Français, âgé de 19 ans. Adjectif pour le décrire: indépendant.

Antonin "HoOuPs" Aoustin : Français, âgé de 16 ans. Adjectif pour le décrire : sauvage.

Hugo "Kami" Benaglio (sub): Français, âgé de 15 ans. Adjectif pour le décrire : confiant