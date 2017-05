Clash Royale à l’honneur de la prochaine XTRA CUP

Ecrit pour Xtra |

C’est donc Clash Royale qui succède à Rocket League, Overwatch, League of Legends et Hearthstone dans la dynastie des XTRA CUP ! Lancé il y a un peu plus d’un an, ce jeu de stratégie sur mobile aussi fun et accessible que dur à maîtriser à haut niveau, a déjà séduit des centaines de millions de joueurs dans le monde.





Les inscriptions pour la XTRA CUP ouvriront le 23 mai, et, bonne nouvelle, tout le monde, joueur occasionnel ou confirmé, peut y participer ! Une bonne nouvelle quand on sait que le cashprize du tournoi atteint les 5000€ ! Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici !





Au terme de 4 soirées de qualification, seuls 8 joueurs atteindront les phases finales ! Ces dernières se joueront à Paris, en public lors du salon Vivatech, le 17 juin et seront bien évidemment diffusées en direct sur XTRA !