Découvrez les Poulets Basquaise - XTRA CUP Rocket League

Ecrit pour Xtra |

Les Poulets Basquaise avaient brillés lors de la première soirée de qualification. Buts impressionnants et jeu d’équipe précis et efficace, cette belle équipe, créée début avril par 3 amis, ne s’était inclinée qu’en finale face aux redoutables joueurs de Mock-it eSport (Kaydop, Fairy Peak et Miztik). Le forfait de ces derniers permet aux Poulets Basquaise d’accéder à la finale et de démontrer une nouvelle fois leurs talents ! Rencontre avec deux membres du trio, Scal7874 et shamott21.





Bonjour à tous,





Parlez-nous un peu de votre palmarès.

SCAL7874: Je suis Grand Champion sur les saisons 3 et 4.



Shamott21 : Pour l’instant, la XTRACUP est ma toute première LAN, ma toute première grosse compétition.









Comment avez-vous découvert Rocket League ?

SCAL7874: J'ai eu ma PS4 juste avant la sortie de Rocket League. Je n’avais pas beaucoup de jeux et je me suis donc mis à essayer Rocket League grâce aux « Gratuits du Mois » de PlaystationPlus.

Shamott21 : Je ne jouais pas du tout à SARPBC (le préquel de Rocket League ndlr). Un ami m’a informé de la sortie de Rocket League, j’ai regardé quelques vidéos autour du jeu et ai rapidement accroché.









Le football, ça vous parle ? Quel joueur vous représenterait le plus ? Pourquoi ?

SCAL7874: ça ne m’intéresse pas vraiment : je ne suis aucun match à la télé, et si j’y ai joué pendant 3 ans, je me suis vite lassé. Du coup, très dur d’associer mon style de jeu à un joueur.

Shamott21 : Je ne suis pas spécialement le foot en dehors des grandes compétitions. Aucune idée concernant un joueur qui pourrait me représenter.









Durant les qualifications, quelles actions vous ont le plus marqué ?

SCAL7874 & Shamott21: Nous n’avons pas spécialement en mémoire une action qui nous a marqué plus que les autres.









Merci à vous et bon courage pour samedi !









Les membres de la team Poulets Basquaise :

Fabio ‘SCAL7874’ Sellier

Shamott21