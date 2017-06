Qui sont les finalistes de la XTRA CUP Clash Royale ?

Ecrit pour Xtra |

Ils sont encore 8 à être en course pour remporter la première édition de la XTRA CUP Clash Royale. 8 joueurs au beau parcours et au talent indéniable que nous vous proposons de découvrir grâce à ses petits portraits !





GIANNI / Giovanni Florio





Capitaine et Fondateur de la Team ChallengerZ, Gianni a gagné sa place pour la finale lors du premier tournoi de qualification où il a fini sur la seconde marche du podium.

· Un adjectif pour te décrire : Calme

· Comment es-tu venu à Clash Royale ? Un ami m'avait parlé de Clash Royale en début d'année 2016. Au début, je trouvais ça totalement inutile mais, au fil du temps, j’ai fini par réellement accrocher.

· Un personnage fétiche dans Clash Royale ? Le Bombardier, une carte très puissante mais malheureusement sous-estimée.

· Quel joueur de CR tu rêverais de battre ? Guanek, un italien qui est mon idole sur ce jeu.

· Quel joueur t’a le plus impressionné lors des qualif’ ? Blazer. Je ne m'attendais pas du tout à sa qualification même dans les tournois à gemmes.

· Un conseil pour les débutants qui veulent atteindre ton niveau ? J'ai qu'un seul conseil pour les débutants, ouvrir des super coffres magiques. Ils sont très rentables par rapport aux super défis et ne coûtent pas très cher.





BLAZER / Noah Pottier





Membre de la team Challengerz, Blazer a été le grand vainqueur de la quatrième soirée de compétition et a réussi à dominer un tournoi aux nombreuses têtes d’affiche et au bracket plus que complexe.

· Quel joueur de CR tu rêverais de battre ? Je n'ai pas vraiment de joueurs en tête mais je dirais CMcHugh qui est vraiment très impressionnant, Vitality NèmSensei ou Surgical Goblin.

· Quel joueur t’a le plus impressionné lors des qualifications ? Je dois dire que je me suis impressionné moi-même : vu mon bracket, les chances de me qualifier étaient maigres, et pourtant j’ai réussi. Egalement, impossible de ne pas avoir été bluffé par la prestation de Lemon Tea, qui n’avait que 3 700 trophées et s’est brillamment qualifié pour Paris !





IMOX





TRAINER RATAN





LA FEE C





NICO





LEMON TEA





GOTHEO78