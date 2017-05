Ecrit pour Xtra |

Ce sont les Oserv eSport et les Penta Sport qui ont ouvert cette belle journée de compétition. Dans cette première demi-finale, le suspens n’a pas été long. Les Penta Sport et leur attaquant Killerno7 n’ont laissé aucune chance à la jeune équipe des Oserv, à l’image de cette deuxième manche, où les Allemands s’imposent 7-1.





Pour la deuxième demi-finale, les Poulets Basquaise affrontaient les Joueurs Français. Très vite, Chausette45 ouvre le score pour les Joueurs Français, et le trio qu’il forme avec Mout et Ferra impressionne par sa maitrise du jeu. Les Poulets Basquaise se révoltent et mettent en place de belles actions dont un but opportuniste sublime de SCAL7874. Mais si les Joueurs Français concèdent une manche de ce B05, ce sont bien eux qui remportent néanmoins la place en finale !





Place à la petite finale ! Un affrontement de qualité et sous très haute tension entre les Oserv et les Poulets Basquaise. Les deux équipes se rendent buts pour buts et les manches se prolongent souvent dans d’intenses prolongations. Du côté Oserv, Kami impressionne particulièrement grâce à ses buts stratosphériques et ses sauvetages sur la ligne. Ce n’est qu’au terme de la cinquième manche de ce BO5 que le match se termine, par une victoire de justesse des Poulets Basquaises.





La journée se clôture sur la grande finale en BO7 entre les PENTA Sport et les Joueurs Français. Là encore, la bataille est rude. Killerno7 et Chausette45 se rendent but pour but, Mout et Frag rivalisent d’ingéniosité dans leurs passes et Freakii et Ferra réussissent des sauvetages de haut vol. C’est aussi tendu qu’un classico et c’est seulement lors de la dernière manche, que le jeu se dénoue. D’une courte avance et en dépit d’une jolie remontée de dernière minute des PENTA Sport, les Joueurs Français finissent par s’imposer !





Une très belle XTRA CUP qui nous aura permis de découvrir de très talentueux joueurs et de vibrer lors d’affrontements dignes d’une Coupe du Monde.