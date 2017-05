Tout savoir sur les Joueurs Français – XTRA CUP ROCKET LEAGUE

Ecrit pour Xtra |

Imaginez une équipe de gala composée de Zidane, Platini et Mbappé et vous aurez un bon aperçu de ce que peut-être la team des Joueurs Français. Réunissant les 3 meilleurs joueurs Français de Rocket League, elle s’est formée uniquement pour l’occasion, comme nous l’explique Ferra :





Chausette m'a contacté à l’occasion de cette compétition et on a logiquement proposé à Mout de nous rejoindre : il est lui aussi l’un des meilleurs joueurs français sur Rocket League, et sûrement le plus expérimenté en LAN. [..] On joue ensemble de temps en temps et notre équipe a été créée spécialement pour participer à cette compétition.

Impériaux lors du tournoi de qualification qu’ils ont remporté haut la main, les Joueurs Français font figure de favoris pour cette finale de la XTRA CUP Rocket League. Rencontre.











Bonjour à tous,





Parlez-nous un peu de votre palmarès.

Chausette45 : Je joue les RLCS avec mon équipe des Gale Force eSport. Après avoir été dans le top 8, puis le top 6 Europe, j’ai atteint cette saison le Top 4.

Ferra : J’ai à mon palmarès un très beau fake (feinte ndlr.) face aux tenants du titre des Rocket League Championship Series (RLCS). Plus sérieusement, j’ai terminé 2ème au tournoi de la Paris Games Week 2016 et 3ème aux RLCS EU Saison 3 et suis également qualifié pour les Championnats du Monde.

Mout : J’ai été grand champion sur toutes les saisons, ai remporté l'Insomnia 60 et la Metaleak : MetaCup Series – Elite 7.









Comment avez-vous découvert Rocket League ?

Chausette45 : Je n’étais même pas au courant de l’existence de Rocket League, jusqu’à ce qu’un ami m’en parle et me dise que ce jeu ressemblait beaucoup à SARPBC (Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars).

Ferra : C'était il y a un peu moins de deux ans, et honnêtement je ne m'en souviens plus. J'ai certainement connu le jeu sur Youtube ou sur Twitch. Il m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup joué les premiers mois, ce qui m'a permis de devenir bon assez rapidement, et de rentrer dans la scène compétitive quelques mois plus tard.

Mout : J'ai commencé à jouer avec des amis et j'ai vraiment accroché. Très vite, c'est devenu mon jeu favori









Le football, ça vous parle ? Quel joueur vous représenterait le plus ? Pourquoi ?

Chausette45 : J'ai fait 4 ans de foot, donc ça me parle carrément, mais je n'ai pas en tête de joueur qui me représenterait réellement.

Ferra : Oui, je supporte l'AS Monaco depuis une bonne dizaine d'années. Ironiquement, cette saison a été l'une des meilleures de l'histoire du club, et c'est celle où j'ai manqué le plus de matchs à cause des tournois Rocket League. Par contre, aucune idée du joueur qui me représenterait le plus.



Mout : Je ne suis pas vraiment intéressé par le football en particulier, je regarde seulement les matchs internationaux. Le joueur qui me représenterait le mieux serait Andrea Pirlo. Il a pour réputation d'avoir une bonne vision du jeu et est décisif dans les actions où il est impliqué.











Durant les qualifications, quelles actions vous ont le plus marqué ?

Chausette45 : Les actions que j'ai le plus appréciées sont les teamplays que nous avons pu mettre en place avec Ferra et Mout !

Ferra : Lors de notre second match des demi-finales, l'équipe adverse a eu une énorme occasion d'égaliser à la dernière seconde, mais l’un de nos adversaires a lui-même arrêté involontairement la frappe de son coéquipier. C'était plutôt surprenant.

Mout : Je n'ai malheureusement pas souvenir d'une action qui m'aurait spécialement impressionnée ou marquée lors des qualifications.





Merci à vous et bon courage pour samedi !



Les membres de la team Les Joueurs Français :







Thibault ‘Chausette45’ Grzesiak : Français. Adjectif pour le décrire: Persévérant

Victor"Ferra"Francal : Français. Adjectif pour le décrire : Rocambolesque

Alexandre ‘Mout’ Moutarde: Français. Adjectif pour le décrire : Généreux