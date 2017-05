Tout savoir sur les PENTA Sports – XTRA CUP ROCKET LEAGUE

Ecrit pour Xtra |

Les PENTA Sports (qui ont joué le tournoi de qualification sous le nom prémonitoire de Paris Sounds Nice) ont impressionné grâce à leur jeu collectif. L’équipe allemande, créé en 2016, squatte le top 5 du classement européen et a notamment été n°1 de la scène européenne du 19 décembre au 8 janvier 2017. Avant la finale à Paris, petit entretien avec les trois joueurs, Freakii, Killerno7 et Frag (qui remplace pour cette compétition, le troisième joueur de l’équipe Pwndx10).



Bonjour à tous,





Parlez-nous un peu de votre palmarès.

Frag : Entre autre, j’ai été finaliste de la Playstation League lors de la Paris Games Week et du 1vs1 Playstation Masters Respawn 2016. J’ai également été par deux fois dans l’ ESL Monthly Elite (Top4) et suis actuellement dans le Top100 Ingame Ranked Leaderboards.



Freakii : J’ai été élu meilleur gardien de la saison actuelle de Rocket League Championship Series League Play. En plus d’avoir remporté plusieurs coupes (ESL Go4 Cups ou Gfinity Cups), je suis actuellement n°1 des Ingame Ranked Leaderboards (catégorie Solo Standard).



Killerno7 : J’ai remporté, avec l’équipe Crown & Jewel, le tournoi Rocket League avec le plus gros cashprice , la RLC Pro League, lors d’une finale en BO9. Je suis également dans le top 10 Ingame Ranked Leaderboards (catégorie Standard).









Comment avez-vous découvert Rocket League ?

Frag : Grâce à un ami, 'Remkoe', qui s’était qualifié pour la finale en LAN de ce qui est aujourd’hui les Rocket League Championship Series.



Freakii : J’en ai entendu parler pour la première fois grâce à des amis, qui m’ont obligé à l’acheter !



Killerno7 : J’ai commencé par jouer durant plus de 5 ans sur le prequel de Rocket League, SARBPC (Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars). C’est grâce à ce jeu que j’ai découvert Rocket League.









Le football, ça vous parle ? Quel joueur vous représenterait le plus ? Pourquoi ?



Frag : Oui, j’y ai d’ailleurs joué quand j’étais jeune. Si j’étais un joueur, je serais Manuel Neuer, le « Mur Allemand ». Je me reconnais dans son mental de gardien.



Freakii : Oui, c’est mon sport préféré. En termes de représentation, je dirais Neymar et son contrôle du ballon.



Killerno7 : C’est aussi mon sport préféré. Mais si j’étais un joueur, je serais plutôt Andrea Pirlo. Il a une totale maîtrise du ballon !









Durant les qualifications, quelles actions vous ont le plus marqué ?

Frag : Quand nous avons marqué contre notre camp à la dernière seconde afin de refaire le score de l’Allemagne face au Brésil lors de la Coupe du Monde (7-1) !



Freakii & Killerno7 : Plus que par une seule action, nous avons été marqués par notre adversaire lors de la finale (Oserv Esport). Nous les avions sous-estimés et les battre, c’est avéré bien plus difficile que nous ne l’avons laissé paraitre.











Merci à vous et bon courage pour samedi !







Les membres de la team PENTA Sports :

Denis ‘Frag’ Kara : Allemand âgé de 19 ans. Adjectif pour le décrire : Adaptable



Sandro ‘Freakii’ Holzwarth : Allemand âgé de 20 ans. Adjectif pour le décrire : Rapide



Danilo ‘Killerno7’ Silletta : Italien âgé de 21 ans. Adjectif pour le décrire : Agressif