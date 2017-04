La XTRA CUP est de retour sur ROCKET LEAGUE !

Ecrit pour Xtra |

Après le succès des 3 premières éditions, la XTRA CUP revient, cette fois-ci sur Rocket League, le célèbre jeu de foot avec des voitures. La compétition a déjà débuté et se terminera le 20 mai.

La XTRA CUP revient ! Après une édition en début d’année sur Overwatch, le tournoi XTRA CUP se met désormais aux couleurs du jeu eSport star du moment, Rocket League. Aussi joué qu’Overwatch, ce jeu de football avec des voitures est aussi fun qu’impressionnant à regarder !





Les qualifications pour la XTRA CUP ont débutées le 20 avril et à l’issue de cette première session, c’est l’équipe Mock-it esport qui a décroché son ticket pour la finale. Trois autres tournois de qualification, ouverts à tous les joueurs de PS4 et PC, sont prévus les 27 avril, 29 avril et 4 mai ! Il est encore temps de vous inscrire en cliquant ici.





Les phases finales réuniront 4 équipes, dont les Mock-it eSports, et se joueront à Paris le 20 mai ! Elles seront bien évidemment diffusées en direct sur XTRA. Un évènement à ne pas manquer aussi bien pour les spectateurs que pour les joueurs puisque le grand gagnant de cette compétition remportera un beau cashprize de 1 200€ !





Alors, chiche de participer ?