Que de belles actions et de beau jeu nous avons eu lors des phases finales de cette première XTRA CUP Rocket League ! Les combinaisons toujours soignées de Killerno7 et Freakii ou celles non moins impressionnantes de Chausette45 et Ferra ont , tout autant que les minds games de Shamott21, marqué cet après-midi de compétition ! Voici notre best-of !