Projetons nous dans 10, 20, 30 ans. Quelle sera notre consommation de jeux vidéo à cette époque ? Continuerons-nous à utiliser notre téléphone comme manette ou de nouveaux modèles auront déjà supplanté ces utilisations actuelles ? On parle de l'avenir des jeux vidéo dans Bo3TALK avec Aayley et ses deux invitées : Noha et TsuSeika.