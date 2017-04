League of Legends, les LCS et les autres compétitions sont au programme de ce BO3TALK. Nos deux experts du jeux, ImSoFresh et Callystoo, vont essayer de comprendre les raisons derrière le certain désintérêt observé ces derniers mois envers la ligue EU de LCS et l'avenir de cette compétition face aux nouvelles ligues annexes qui apparaissent.