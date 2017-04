BO3TALK : émission du 20 avril avec DominGo et Kameto  

Deux invités exceptionnels dans Bo3TALK puisque nous recevons DominGo et Kameto pour parler de la reconversion des joueurs et streameurs dans l'eSport. Est-il possible de changer de jeu de prédilection durant sa carrière ? Comment réussir sa sortie du eSport vers le "monde réel" ? Un bon joueur fera-t-il un bon commentateur ? Autant de questions qui seront abordées dans ce nouveau numéro de Bo3TALK présenté par Aayley.