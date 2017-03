BO3TALK : émission du 21 mars avec Aayley et Lutti  

Quelle place pour les réseaux sociaux aujourd'hui dans l'eSport et le Gaming ? Si les plateformes de streaming comme Twitch ou Youtube Gaming sont essentiels, les réseaux sociaux ont également un rôle important dans la promotion et la vie du secteur. Twitter, Facebook, Instagram ou Snapchat veulent aussi leur part d'un gâteau qui ne fait que croître. Quelle sera leur influence dans l'eSport du futur ? On en parle dans BO3Talk avec Kenny qui reçoit Aayley et Lutti.