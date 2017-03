BO3TALK : émission du 23 mars avec Sneaky et Jérémy (Eclypsia)  

FIFA est devenu le jeu vidéo de référence pour le football. Si la compétition était encore forte avec PES dans les années 2000 et au début des années 2010, la franchise forte d'EA Sports est aujourd'hui la seule référence pour les passionnés de foot. Comment FIFA parvient encore à se réinventer grâce à son édition 2017 ? Le format de compétitions en ligne est-il le plus adapté ? On en parle dans BO3Talk avec Kenny, Sneaky (joueur de l'AS Monaco) et Jérémy (DG Eclypsia).