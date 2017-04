Les différents modèles économiques des jeux vidéo - Bo3TALK  

Il faut reconnaître qu'au départ c'était plutôt simple. On achetait un jeu vidéo sur PC ou console et nous n'avions qu'un but : arriver au terme de celui-ci. Mais l'apparition des modes multijoueurs, puis les compétitions en ligne et enfin le développement de nouveaux supports (mobile) ont complètement changé la donne. Petit tour d'horizon des différents modèles économiques dans Bo3TALK avec Aayley qui reçoit Noha et TsuSeika.